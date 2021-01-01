 الجيش اللبناني: ضبط 5 أشخاص لإطلاق النار على دورية.. ومقتل مواطن أثناء محاولة اقتحام مركز بطرابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني: ضبط 5 أشخاص لإطلاق النار على دورية.. ومقتل مواطن أثناء محاولة اقتحام مركز بطرابلس

أ ش أ
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 11:29 م

اعلن الجيش اللبناني تعرض دورية من قواته لاطلاق نار ورشق بالحجارة بطرابلس على إثر ضبط سيارة لأحد المواطنين وبداخلها سلاحان حربيان من نوع كلاشينكوف وآخر من نوع م 16، وحقيبتان وكمية من الذخيرة.

وأوضح الجيش اللبناني، في بيان صحفي، مساء اليوم، أنه تمت مداهمة عدد من الشقق التي يُشتبه في وجود مطلقي النار داخلها، وتم القبض 5 مواطنين لبنانيين وضبط قاذف آر بي جي و4 مذنبات عائدة له وسلاحين حربيين نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة.

وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

وعلى صعيد متصل، أكد الجيش مقتل مواطن أثناء محاولة اقتحام مركز للجيش بطرابلس شمالي البلاد حاملا سكينا وحقيبه، حيث أقدم المواطن على طعن حارس المركز بالسكين حينما تقدم لإيقافه.

وأضاف الجيش اللبناني، في بيان، أن الحادث وقع في منطقة الريفا حين أقدم المواطن على طعن الحارس عدة مرات في أنحاء مختلفة من جسمه، فيما أطلق عنصر آخر النار على المعتدي، ما أدى إلى مقتله.

وأوضح أن العسكري الجريح تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما تم الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات.


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