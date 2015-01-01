ضبط عامل متهم بقتل حماه في المنوفية

تمكنت مباحث المنوفية من ضبط عامل بالتأمينات والمتهم بقتل حماه في قرية الحامول بمركز منوف في محافظة المنوفية.



جاء ذلك عقب قيامه بالتعدي عليه بسكين أثناء خروجه من النادي، وتنفيذه قرار رؤية حفيده في مركز شباب الحامول، حيث قام طليق ابنته بالتعدي عليه وسط المارة بسكين على رأسه حتى فارق الحياة.



تلقى اللواء مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة منوف بمصرع "سمير ع." 61 سنة طعنًا بآلة حادة على مزلقان الحامول.



وبالانتقال تبين قيام طليق ابنة المجني عليه "حسين م." 37 سنة عامل، بالتعدي على حماه بسكين في رأسه عقب استقلاله دراجة على مزلقان الحامول، ومعه ابن المتهم أثناء عودتهم من تنفيذ حكم الرؤية لصالح المتهم.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.