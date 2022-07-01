قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خسر 57 ضابطا كبيرا خلال نحو أربعة أشهر من تاريخ غزو قواته لأوكرانيا.



وأضافت الصحيفة، اليوم السبت، أن آخر القتلى من أولئك الضباط هو عقيد يدعى، بافل كيسلياكوف.



وأشارت الصحيفة إلى أن الضابط القتيل كان قد قُضي يوم الخميس الماضي، وأنه يبلغ من العمر 40 عاما، ولكن لا يعرف مكان مقتله بالتحديد.



وبحسب الصحيفة فإن، كيسلياكوف كان يشغل منصب قائد وحدة مرموقة من المظليين، وأحد نواب رئيس الأركان في الجيش الروسي ورئيس قسم العمليات في اللواء الحادي عشر المحمول جواً.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تأكيد مقتل، الميجور جنرال رومان كوتوزوف، الذي قضى أثناء قيادة هجوم على أحياء أوكرانية في منطقة إقليم دونباس، وفقاً لما وسائل إعلام روسية.



ووفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد خسرت روسيا حوالي 35600 عنصرا منذ بدء الغزو.