 7 لاعبين يمثلون الكاراتيه في دورة الألعاب العالمية بأمريكا - بوابة الشروق
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7 لاعبين يمثلون الكاراتيه في دورة الألعاب العالمية بأمريكا

علي البحيري
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 3:06 م

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للكاراتيه على مشاركة سبعة لاعبين في منافسات دورة الألعاب العالمية التي ستقام في بريمنجهام بالولايات المتحدة الأمركية خلال الفترة من 3-11 يوليو الجاري.

يمثل منتخبنا الوطني في تلك البطولة كلا من عبدالله ممدوح، يوسف عماد بدوي، طه طارق، آية هشام، أحلام حمدي، دهب ياقوت، منة شعبان.

يرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد حيث أكد أن الكاراتيه يشارك بدورة الألعاب العالمية في سابقة تعد الأولى في تاريخ بدء نشأة البطولة العالمية.

أضاف أن اللاعبين سيحاولون بشتى الطرق بذل قصارى جهدهم لانتزاع العديد من الميداليات في تلك البطولة العالمية.


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