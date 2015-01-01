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رسميا.. إيفرتون يضم تاركوفسكي في صفقة انتقال حر

د ب أ
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 4:58 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 4:58 م

أبرم نادي إيفرتون أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بتعاقده مع جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي السابق، في صفقة انتقال حر اليوم السبت.

وانضم تاركوفسكي /29 عاما/ إلى إيفرتون عقب انتهاء عقده في بيرنلي أمس الأول الخميس، ووقع عقدا يبقيه في ملعب جوديسون بارك ، معقل إيفرتون، لمدة خمسة أعوام.

وقال تاركوفسكي الذي شارك في مباراتين مع منتخب إنجلترا، اليوم السبت "سعيد بانضمامي إلى إيفرتون، إنه ناد كبير، أتطلع حقا للسنوات المقبلة، ممتن للفرصة التي حصلت عليها".

واضطر إيفرتون للانتظار لبعض الوقت قبل المشاركة في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن عانى كثيرا في أخر ثلاث سنوات مالية، وذلك بعد حصوله على العائد المالي لبيع المهاجم البرازيلي ريتشارليسون إلى توتنهام في وقت سابق من الأسبوع الجاري.


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