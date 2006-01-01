ولاية سكسونيا السفلى الألمانية تعلن اكتشاف أول إصابة بحمى الخنازير الإفريقية

أعلنت ولاية سكسونيا السفلى الألمانية اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بحمى الخنازير الإفريقية بها.

وذكرت وزارة الزراعة المحلية في مدينة هانوفر، اليوم السبت، أن المختبر المرجعي الوطني "فريدريش-لوفلر" أكد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض في الولاية، بمزرعة خنازير في دائرة امسلاند.

وقالت وزيرة الزراعة باربارا اوته-كيناست: "للأسف، كان وصول حمى الخنازير إلى سكسونيا السفلى مسألة وقت، إنها صفعة قوية لمربي الخنازير عندنا في الولاية".

يذكر أن المزرعة التي تم اكتشاف حالة الإصابة فيها، تضم 280 خنزيرا أنثى، ونحو 1500 خنزير صغير.

وقالت الوزيرة إنه سيتم إعدام كل الحيوانات الموجودة في المزرعة غدا الأحد.

وكانت ألمانيا أعلنت عن أول حالة إصابة مؤكدة بهذا المرض في البلاد في 10 سبتمبر 2020 حيث تم اكتشاف المرض في خنزير بري في ولاية براندنبورج، ومنذ ذلك التاريخ تم اكتشاف حالات أخرى مماثلة في ولايات براندنبورج ومكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا.

وظهرت أول حالة إصابة بالمرض في خنازير المزارع في ألمانيا في منتصف يوليو من العام الماضي وأيضا كان في ولاية براندنبورج.

يشار إلى أن مرض حمى الخنازير الأفريقية مرض فيروسي يظهر لدى الخنازير البرية وخنازير المزارع وهو مرض قاتل لا يمكن الشفاء منه. وليس هناك إمكانية لحماية الخنازير بتطعيم وقائي.

ويمكن للمرض أن ينتقل بشكل مباشر من حيوان لآخر أو بشكل غير مباشر عن طريق الإنسان حيث ينتقل عبر أشياء ملوثة مثل الملابس والأحذية أو بنقل العلف إلى أماكن أخرى.

ولا يعتبر هذا المرض معديا أو خطيرا بالنسبة للإنسان.