فرنسا: توقعات بعودة حركة الطيران بمطار شارل ديجول إلى طبيعتها غدا

قالت هيئة الطيران المدني الفرنسية، إنه من المتوقع أن تعود حركة المرور في مطار باريس الرئيسي إلى طبيعتها غدا الأحد، بعد أن دعت بعض النقابات إلى وقف إضراب بدأ أمس الأول الخميس.

وقالت الهيئة المعروفة باسم "دي.جي.إيه.سي" في بيان إنه لم يطلب من شركات الطيران إلغاء الرحلات غدا الأحد، بعد أن أمرت الشركات بخفض 20% من الرحلات، لجزء من اليوم السبت، بسبب آثار الإجراءات العمالية.

وأكد متحدث باسم شركة مطارات باريس "أيروبور دو باري"، أن الشركة المشغلة للمطار لم تتوقع أي تأثير على حركة الطيران غدا الأحد.

وكانت اضطرابات حركة السفر قد تفاقمت سوءا بسبب الإضرابات في المطار الرئيسي في باريس اليوم السبت، حيث أمرت هيئة الطيران المدني الفرنسية بخفض المزيد من الرحلات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وطالب مسؤولو شركات الطيران بإلغاء 20% من الرحلات الجوية بين الساعة السابعة صباحا والثانية عصرا اليوم السبت في مطار شارل ديجول، بارتفاع من خفض بنسبة 17% أمس الجمعة خلال هذه الساعات.

وانسحبت نقابات العمال بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور مع شركة إيربورتس دو باريس المشغلة للمطار.

وحولت الإضرابات وإلغاء الرحلات الجوية باريس لتكون أحدث نقطة اختناق في شبكات السفر في أوروبا التي تواجه اضطرابات في الربيع والصيف العام الجاري

ويأتي تصاعد اضطرابات السفر في فرنسا عقب اضطرابات في مدن أوروبية رئيسية أخرى طوال الأسابيع الماضية من بينها لندن وأمستردام وفرانكفورت جراء نقص العمالة وإضرابات.