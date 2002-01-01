نشرت دولة تونس دستورها الجديد بالجريدة الرسمية بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيد؛ تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل.



وجاء الدستور مكرسا لسلطة رئيس الدولة، الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيا.



ولكن.. كيف كانت مراحل تغير الدستور التونسي منذ قيام الدولة؟



يعد الدستور التونسي هو القانون الأعلى للجمهورية التونسية، وأعلى درجة في هرم القوانين، فهو التشريع الأساسي المنظم للسلطات داخل الدولة والمحدد لطبيعة نظام الحكم فيها، وعلاقة الحكومة الاتحادية بالولايات والمواطنين وكل الشعب في تونس.



ووفقا لموقع "أصوات مغاربية" المعني بشؤون المغرب العربي، فقد شهدت تونس خلال تاريخها سن 3 دساتير نظمت الحياة العامة فيها وكان أولها دستور "عهد الأمان" وصولا إلى "دستور ما بعد الثورة".



وكان أول دستور حديث لتونس هو الميثاق الأساسي لعام 1857، تبع ذلك دستور عام 1861، الذي لم يتم استبداله إلا بعد رحيل الإداريين الفرنسيين بدستور عام 1959، وتم تعديله في عام 1999 و2002 بعد الاستفتاء على الدستور التونسي.



وبعد الثورة التونسية، التي اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010، تم انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد، وتم إقرار الدستور التونسي عام 2014 والذي تم اعتماده في 26 يناير.



والميثاق الأساسي لعام 1857

أدخلت الإمبراطورية العثمانية عددًا من الإصلاحات في الحكومة، بقيادة محمد الثاني بن الحسين، الذي أصدر ما أصبح يُعرف بالميثاق الأساسي أو "عهد الأمان" لعام 1857، تلك الوثيقة التي قامت بإلغاء العبودية، وضمنت للناس أن يكونوا آمنين في حياتهم وممتلكاتهم، ومنحت المساواة في الضرائب (وبالتالي إلغاء الجزية ضمنيًا)، ومنحت الحرية الدينية، ومنحت المساواة أمام القانون، ومنحت الأجنبي الحق في امتلاك الأرض والمشاركة في جميع أنواع الشركات وإنشاء محاكم تجارية منفصلة.



- دستور 1861



​​​سمي هذا الدستور بـ"دستور عهد الأمان" باعتبار أنه تم سنةإصدار عهد الأمان في 10 سبتمبر 1857، ونص على الالتزام بمقتضياته.



ويعد واحدا من أبرز الأحداث المسجلة في التاريخ السياسي الحديث لتونس، إذ يعدّ أوّل دستور عربي حديث ساهم في تكريس العديد من المبادئ السياسية الهامّة، كما مثل هذا الدستور منطلقا، بعد انتصاب الحماية الفرنسية في تونس، ومرجعا فكريا للنضال والكفاح.



وقلص هذا الدستور، الصادر في عهد محمد الصادق باي، من سلطة الباي في مقابل إقرار الفصل بين السلطات الثلاث وإنشاء مجموعة من المحاكم، ثم توقف العمل بـ"دستور عهد الأمان" بقرار من الصادق باي سنة 1864.



• دستور 1959



جاء ​​دستور الجمهورية التونسية الأولى بعد حصول تونس على استقلالها عن فرنسا عام 1956، حيثُ تمت صياغة دستور جديد، تم اعتماده في 1 يونيو من نفس العام، بعد تصديق رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة عليه.



وكان يتكون من 78 فصلا، في نسخته الأخيرة (نسخة 2002)، ووفقه كانت تونس دولة دستورية يسير دستورها السلطات.



ويمنح مختلف الحريات للشعب منها حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظيم.



وينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، واللغة العربية لغة رسمية للبلاد.



ووفق بوابة التشريع التونسية تم تعديل هذا الدستور 16 مرة من سنة 1965 إلى سنة 2008.



تم تعليق العمل بدستور 1959 بعد الثورة، وتحديدا في مارس 2011، إذ تم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلطة العمومية، حتى تم التصديق في 27 يناير على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.



• دستور 2014

​​هو "دستور الجمهورية الثانية"، الذي صدر من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي تم انتخابه بعد ثورة 2011.



ويعد هذا الدستور حسب ما يصفه النواب والمنظمات الوطنية والدولية مكسبا في حماية الحريات الفردية.



وتمت المصادقة على هذا الدستور بموافقة 200 نائب، واعتراض 12، وتحفظ 4، أي 216 نائب من جملة 217، لشغور مكان محمد البراهمي الذي اغتيل.



وحضر جلسة المصادقة على الدستور شخصيات دولية كرؤساء مجالس النواب العربية والعالمية وسفراء البلدان الأجنبية في تونس وممثلي المنظمات الدولية العالمية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك شخصيات من المنظمات الحقوقية الدولية.



أثناء عملية صياغة الدستور التونسي لعام 2014، كانت نقاط الخلاف الرئيسية هي دور الدين في الحكومة، ومتطلبات الترشح للرئاسة، وتفاصيل كيفية التعامل مع الفترة الانتقالية بعد تمرير الوثيقة.



• تعديلات 2022



وإذا تم تمرير التعديلات الدستورية الحالية ستكون أول تعديلات دستورية تجرى على دستور 2014.



ويتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، هي: الباب الأول أحكام عامة، والثاني الحقوق والحريات، والثالث الوظيفة التشريعية، والرابع الوظيفة التنفيذية، والخامس الوظيفة القضائية، والسادس الجماعات المحلية والجهوية، والسابع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثامن المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتاسع تنقيح الدستور، والعاشر أحكام انتقالية.