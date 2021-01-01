حصلت شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على رخصة تقديم خدمة الكاش أواى من البنك المركزى وذلك بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، حيث تهدف الرخصة إلى إتاحة خدمة الصرف النقدى من محطات الوقود باستخدام ماكينات الpos والتى توفر خدمة صرف المعاشات والرواتب لكافة عملاء الجهاز المصرفى، كما تتيح الخدمة امكانية صرف الفئات النقدية الصغيرة من خلال عدد كبير من محطات الوقود فى مختلف محافظات مصر.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص البنك الأهلى المصرى على دعم الخطط الاستراتيجية للدولة نحو التوجه إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد من خلال توفير خدمة الكاش اواى فى مختلف المحافظات، وخاصة فى المحافظات الحدودية والصعيد، وذلك لتوافر السيولة بمحطات الوقود باستخدام نقاط البيع كبديل لماكينات الصراف الآلى طوال أيام الأسبوع وعلى مدى اليوم والاجازات الرسمية، حيث يتم التركز على المحافظات غير المشمولة بالشكل الكافى بماكينات الصراف الآلى.

والجدير بالذكر أنه قد سبق للبنك الأهلى المصرى إطلاق خدمة الكاش أواى منذ مارس 2021 كأول بنك فى مصر يتيح تلك الخدمة الفريدة، حيث وصل عدد الماكينات التى تقدم هذه الخدمة إلى ما يزيد على 657 ماكينة لدى أكثر من 600 تاجر على مستوى مختلف محافظات الجمهورية تتنوع ما بين محطات وقود وسلاسل «سوبر ماركت» كبرى.