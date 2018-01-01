 مستشار رئاسي أوكراني: روسيا غيرت من استراتيجيتها الحربية لإجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات - بوابة الشروق
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مستشار رئاسي أوكراني: روسيا غيرت من استراتيجيتها الحربية لإجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات

أ ش أ
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 5:20 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 5:20 م

صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، بأن روسيا غيرت تكتيكاتها الحربية من أجل الضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات إقليمية.

وقال بودولاك -في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت- "لقد غيرت روسيا تكتيكاتها وهي الآن تهاجم مدننا بصواريخ كروز أكثر قوة.. لماذا؟ لأنه من وجهة نظر عسكرية، فإنهم (الروس)، كما اتضح، لا يعرفون كيفية القتال بشكل جيد".

وأشار إلى أن الروس انتقلوا إلى مفهوم الحرب بخلق حالة من الذعر على نطاق واسع في أوكرانيا، وترهيب الناس وإجبارهم على الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات معينة لروسيا.

ووفقًا لبودولاك، تستثمر روسيا الأموال في جماعات الضغط المؤيدة لروسيا في الأسواق السياسية للدول الأخرى. وأضاف بودولاك: "نُشر مقال هنري كيسنجر الجديد اليوم الذي يقول فيه مرة أخرى: 'دعونا نقدم بعض التنازلات الإقليمية، وعندها ستكون هناك فرصة لإنهاء الحرب".

يذكر أن الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا بدأت منذ 24 فبراير 2022.


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