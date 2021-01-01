محافظ أسوان: توريد 153 ألفا و146 طن قمح حتى الآن

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، مواصلة شون وصوامع وبناكر المحافظة استقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022، التي وصلت إلى 153 ألفًا و146 طنًا حتى الآن منذ بدء الحصاد في الأول من إبريل الماضي، وذلك بنسبة 82.6% من المستهدف حتى نهاية الموسم بإجمالي 185.4 ألف طن.

وأشار المحافظ، إلى انتظام منظومة التوريد بشكل كامل، ولا سيما في ظل تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم، وتحفيزهم وتشجيعهم طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مجلس المحافظين الأخير لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها، وذلك من مختلف الأراضي المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالي مساحات 126.5 ألف فدان لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل.

وأوضح المحافظ، أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذي يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.