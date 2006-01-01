ارتفاع مبيعات الديزل والبنزين في الهند خلال يونيو الماضي

ارتفعت مبيعات الديزل والجازولين (البنزين) من جانب شركات تجزئة رسمية في الهند، خلال يونيو الماضي، ما يبرر قرار الحكومة غير المتوقع بفرض ضريبة وقيود شحن على صادرت الوقود للمساعدة في تأمين الإمدادات المحلية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر مسؤولو مصافي على اطلاع بهذا الأمر، أن مبيعات الديزل وهو الوقود الأكثر استخداما في البلاد، من جانب أكبر 3 شركات للتجزئة، ارتفعت بواقع 35% عن عام سابق لتصل لنحو 7.4 مليون طن في يونيو الماضي. وارتفع الرقم إلى 11.5% على مدار مايو السابق عليه.

وقالت المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتها لمناقشتهم بيانات لم تُنشر، إن هذه الكمية هى الأعلى شهريا منذ صيف 2019. وارتفعت مبيعات الجازولين بنسبة 29% عن عام سابق لتصل لنحو 2.8 مليون طن.

وتعافت مبيعات الوقود في ثالث اقتصاد الأكثر استهلاكا للطاقة في العالم، بسبب زيادة في النشاط الاقتصادي، وموسم السفر الصيفي وزيادة في استخدام مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل للوفاء بالطلب على الطاقة خلال موجة الحر الشديدة والطويلة.