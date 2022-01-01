علق الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، على حادث هجوم سمكة قرش على سائحة أجنبية قبالة منتجع الغردقة، قائلًا إن تواجد التماسيح أو أسماك القرش في المياه المفتوحة كالبحار والمحيطات يكون بنسبة قليلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إن التماسيح وأسماك القرش، تتواجد في المياه المفتوحة كالبحار والمحيطات، بعيدًا عن أماكن الغطس والسباحة، مؤكدًا أن ما حدث للسائحة حالة نادرة غير معهودة.

وتطرق بالحديث إلى تطوير بحيرة المنزلة، موضحًا أن الأمر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة البحيرات لسابق عهدها؛ نتيجة لتعرضها للعديد من التجاوزات والتعديات، على مدار السنوات الماضية.

وذكر أن مساحة بحيرة المنزلة وصلت من 750 ألف فدان إلى 250 ألف فدان، وأصبحت موجودة في 3 محافظات الآن بدلًا من 4، منوهًا إلى أن حالات التعدي على البحيرة بلغت على مدار العقود الماضية، 5223 حالة تعد.

وأكد على إزالة كل التعديات بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعاون كل الجهات المسؤولة، لافتًا إلى إجراء عملية التطهير بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إضافة إلى إجراء عملية تكريك لزيادة عمق البحيرة والأسماك في المكان.

وأعلن عن الانتهاء من 94% من المرحلة الأولى للتكريك، و36% من إجمالي المرحلة الثانية، مضيفًا: «البحيرة تنتج ما يفوق 85 ألف طن أسماك، ويعمل بها 30 ألف صياد وأسرهم فهي تعتبر مصدرًا كبيرًا للدخل».

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات؛ لتدعيم وتعظيم العائد من إنتاج الثروة السمكية بالتكامل مع تطهير البحيرات، بالإضافة إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.