الصحة توجه إرشادات للمواطنين للوقاية من كورونا فى المطارات

حسام عبدالغفار: الوضع الوبائى لكورونا ما زال مستقرا حاليا

قدمت وزارة الصحة والسكان، إرشادات لوقاية المسافرين من فيروس كورونا فى المطارات، تماشيا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وبدء موسم الصيف، تحت هاشتاج «عيد بأمان ».

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة الالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن متر بين الأشخاص، والتزام المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار بارتداء الكمامة، وقياس درجة حرارة المسافرين، وتعقيم الأمتعة قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمى لوزرة الصحة حسام عبدالغفار فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد ما زال مستقرا، وهناك انخفاض شديد فى نسب دخول المستشفيات فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن أعراض فيروس كورونا كما هى لم تتغير، ولكنها أقل حدة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة التطعيمات بين المواطنين.

وأشار استشارى الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أمجد الحداد، إلى أن الإصابة بفيروس كورونا لا تؤتمن، فلا يمكن تحديد نوع الإصابة مسبقا إذا كانت خفيفة أو شديدة، ولابد من الحماية من الإصابة عن طريق اللقاحات لأنها تعطى مناعة تقى الإصابة أو تجعل الإصابة خفيفة، كما أن نسبة الوفاة بين غير متلقى اللقاحات أكبر.

وأكد الحداد، لـ«الشروق»، أن الإصابة بالفيروس لا تقتصر فقط على فترة الإصابة، بل تمتد إلى إصابة طويلة الأمد مع متلازمة ما بعد كورونا، والآثار النفسية والجسدية التى تتركها على الأشخاص المصابين، وبدلا من الدخول فى هذه المضاعفات والأعراض يمكن تلقى اللقاح لتجنب هذه الأعراض.

وأوضح الحداد، أن اللقاحات هى السبب فى اكتساب المواطنين مناعة مجتمعية، وهو ما يجعل استمرار منظومة اللقاحات مهمة طالما الوضع الوبائى العالمى ليس مستقرا، لأننا لسنا بمعزل عن العالم، بل مع الموجات العالمية من الممكن أن تحدث موجات جديدة فى مصر.