العواصف تضرب أجزاء من بولندا وجمهورية التشيك

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تسببت العواصف العنيفة والبَرَد في أضرار في أجزاء من بولندا وجمهورية التشيك بعد منتصف الليل.

وفي منطقة بوميرانيا البولندية أصيب سبعة أشخاص بينهم اثنان من رجال الإطفاء، بحسب وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي).

وفي طريق في مقاطعة شوجنيتسى سقطت شجرة على سيارة تحمل خمسة أشخاص بينهم طفلان.

واضطرت فرق الإطفاء للتعامل مع نحو 3700 حادثة عبر البلاد منذ أمس وحتى صباح اليوم السبت. وأغلب تلك الحوادث اشتملت على سقوط أشجار وأسقف منازل لحقت بها أضرار، إضافة إلى حريقين نتيجة للبرق.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 125 ألف أسرة بشكل مؤقت في بولندا، و1200 في جمهورية التشيك، بحسب ما قالته فرق الإطفاء البولندية والتشيكية لوكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه).