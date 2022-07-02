• العثور على 26 جثة حتى الآن



قال مسؤولون هنديون، إن الأمطار الغزيرة والصخور المتساقطة، اليوم السبت، أعاقت رجال الإنقاذ، الذين انتشلوا حتى الآن 26 جثة من بين حطام الانهيار الطيني الذي قضى على موقع إنشاءات على سكة حديد في شمالي شرق البلاد.



وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه من المتوقع أن تستمر أعمال الإنقاذ لمدة يومين وسط تضاريس جبلية وعرة مع أمل ضئيل في العثور على ناجين من بين 37 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين منذ ليلة الأربعاء الماضي.



من جهته، قال مسؤول الإنقاذ بانكاج كافيدايال، إن 21 من بين القتلى الـ 26 المؤكدين هم عناصر في الجيش، حيث كان أفراد الجيش يوفرون الأمن لمسؤولي السكك الحديدية بسبب التمرد المستمر منذ عقود في إطار مساعي للجماعات العرقية والقبلية في المنطقة للاستقلال.



وشارك أكثر من 250 من جنود الإنقاذ والشرطة باستخدام الجرافات ومعدات أخرى في العملية التي شهدتها بلدة نوني بالقرب من إيمفال عاصمة ولاية مانيبور، وقد تم تحذيرهم من الانهيارات الطينية الجديدة المبلغ عنها في المنطقة اليوم السبت، كما استخدمت الحفارات أيضا للبحث عن الجثث في النهر.



وأشار كافيدايال، إلى إنقاذ 13 جنديا و5 مدنيين من بين حطام محطة السكة الحديد التي جرفت بالكامل ومساكن الموظفين والبنية التحتية الأخرى التي كانت قيد الإنشاء.



وتسبب استمرار هطول الأمطار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية في إحداث فوضى في شمال شرق الهند وهي المنطقة التي تضم ثماني ولايات بإجمالي 45 مليون شخص إلى جانب بنجلاديش المجاورة.



ولقي ما يقدر بنحو 200 شخص مصرعهم إثر هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية فى ولايات من بينها آسام ومانيبور وتريبورا وسيكيم، بينما لقي 42 شخصا مصرعهم فى بنجلاديش منذ 17 مايو الماضي ونزح مئات الآلاف.



ويقول العلماء إن تغير المناخ هو أحد العوامل وراء عدم انتظام الأمطار المبكرة التي تسببت في فيضانات غير مسبوقة، إذ عادة ما تبدأ الأمطار الموسمية في جنوب آسيا في يونيو، لكن الأمطار الغزيرة ضربت شمال شرق الهند وبنجلاديش في وقت مبكر من مارس من هذا العام.



ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ، يقول الخبراء إن موسم الرياح الموسمية أصبح أكثر تقلبا، ما يعني أن كمية كبيرة من الأمطار التي عادة ما تهطل طوال الموسم تصل في فترة أقصر.



