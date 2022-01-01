الأكاديمية المصرية للفنون بروما تختتم موسمها الثقافي لعام 2021 - 2022

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البرنامج الختام يتضمن محاضرة وزير السياحة والاثار وعروض فلكلورية مصرية لفرقة رضا

نضمت الأكاديمية المصرية في روما برئاسة دكتورة هبة يوسف مجموعة فعاليات في ختام برنامجها الثقافي لعام 2021 ـ 2022، وذلك برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار محاضرة تناولت المجهودات المتميزة التي تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالسياحة وصاحبها عرض لأهم المعالم والاكتشافات الأثرية والمشروعات المتخصصة والمعارض والمتاحف المزمع افتتاحها بمصر.

ويأتي ذلك بحضور الوزير المفوض ناجي غابة القائم بأعمال السفير المصري بإيطاليا، السفير محمود طلعت سفير مصر لدي الڤاتيكان ومجموعة من الدبلوماسيين المصريين والعرب والمستشارين الثقافيين، ومديري الأكاديميات الفنية المناظرة بروما وعدد من أبناء الجالية المصرية والجمهور الإيطالي.

وقالت عبد الدايم، إن محاضرة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في ختام موسم الأكاديمية المصرية للفنون بروما يأتي استمرارا للتعاون الناجح بين وزارتى الثقافة والسياحة، والآثار والذي تجلى في العديد من الفعاليات بمختلف ربوع مصر لتأصيل فكرة السياحة الثقافية والفنية.

وأضافت أن الأكاديمية المصرية للفنون بروما تمثل أحد الأذرع الدبلوماسية للقوى الناعمة الوطنية وتساهم في دعم وتعزيز حوار الثقافات بين مصر وأوروبا.

وأشارت إلى أن موسمها الثقافي شمل العديد من الفعاليات الهادفة إلى مد جسور التواصل الفكري والفني مع المجتمع الإيطالي وإلقاء الضوء على الحراك الإبداعي في مصر.

وعقب المحاضرة قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية عرضا فلكلوريا، وذلك ضمن مشاركة قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده في احتفالات قطاعات الوزارة المختلفة.

وتضمن العرض مجموعة من أشهر تابلوهاتها الاستعراضية التي عبرت عن الفلكلور الشعبي في مختلف ربوع مصر نالت الإعجاب والاستحسان وتفاعل معها الحضور كان منها "الأقصر بلدنا، حلاوة شمسنا، الفلكلور النوبي، التحطيب، التنورة وغيرها".