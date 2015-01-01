 محافظ الإسكندرية يفتتح أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يفتتح أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 4:53 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 4:53 م

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية، بعد تخصيص مساحة له بشاطئ ذوي الهمم بالمندرة ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وهدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثانٍ، وحسن عبد القادر رئيس جمعية الإسكندرية للمكفوفين.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بأبناءه من المكفوفين، مقدمًا لهم التهنئة ومعربا عن سعادته واعتزازه بتواجده بينهم.

وأوضح أن افتتاح شاطئ للمكفوفين اليوم والذي يعد أول شاطئ مخصص للمكفوفين على مستوى الجمهورية، يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها محافظة الإسكندرية من أجل توفير أفضل الخدمات لذوي الهمم تحقيقا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المحافظ، أنه في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، فأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة.

ومن جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، أن الجزء المخصص لأبنائنا المكفوفين بشاطئ ذوي الهمم بالمندرة، سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه للتعرف على علامات من الفل (شمندورات) يتعرف من خلالها على مسارات التحرك داخل أعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة، وتلك المسارات تسمح لأبنائنا المكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق.

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