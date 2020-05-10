استمرار أعمال رصف شارع 34 في رأس البر بدمياط

باشرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الجارية لرصف شارع 34 بمدينة رأس البر، وذلك بعد إزالة كافة التعديات، وفتحه كمحور يربط بين منطقة اللسان وشارع صف 4 وصولا إلى شارع النيل.

وأكدت "عوض" الالتزام بالجدول الزمني المحدد؛ للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذها وفقا للمواصفات الفنية والهندسية، مشيرة إلى أن هذا المحور، سيساهم وبشكل كبير في تخفيف الضغط المروري عن المناطق المحيطة.

يذكر أن شارع 34 يشهد أعمال تطوير ضمن عدة مشروعات تجري بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزى للتعمير، والتي تتضمن إحلال وتجديد خطوط المرافق المتهالكة وطبقة الأساس وإنشاء جزيرة وسطى إنارتها وكذلك إنشاء إرصفة جانبية وإحلال أعمدة الإنارة.