ألمانيا تتلقى الدفعة الأولى من شحنة لقاحات جدري القرود

تلقت ألمانيا الدفعة الأولى من شحنة لقاحات لجدري القرود، والتي طلبها الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس، اليوم السبت، إن توريد هذه اللقاحات تم عن طريق الهيئة الأوروبية الجديدة للتأهّب والاستجابة للطوارئ الصحية (هيرا).

وأوضحت كيرياكيدس أن الاتحاد الأوروبي تمكن عبر هذه الهيئة من اتخاذ رد فعل سريع على الأزمة وشراء لقاحات للدول الأعضاء.

وحسب البيانات الصادرة من بروكسل، فإن من المنتظر أن تحصل ألمانيا من الدفعة الأولى على نحو 5300 جرعة لقاح.

وكان الاتحاد الأوروبي طلب منتصف يونيو الماضي نحو 110 ألف جرعة لقاح من الجيل الثالث من شركة بافاريان نورديك، وتم توريد هذه الجرعات تدريجيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك إلى النرويج وأيسلندا.

وكان معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في ألمانيا أعلن أن عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود التي تم تسجيلها وصل إلى 1054 حالة حتى أمس الجمعة.

يذكر أن هذا المرض الفيروسي النادر والذي تم اكتشاف عدة آلاف من حالات الإصابة به على مستوى العالم في الفترة الأخيرة، ينتقل بشكل رئيسي وفقا لوضع المعلومات الحالي عن طريق الاتصال الجسدي القوي بين إنسان وآخر.