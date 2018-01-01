عمال الإنقاذ يبحثون عن 27 شخصا بعد تحطم سفينة في بحر الصين الجنوبي

تستمر جهود الإنقاذ مساء اليوم السبت خسبما هو متوقع ، بعدما انشطرت سفينة شحن يتألف طاقمها من 30 فردا إلى جزءين في بحر الصين الجنوبي وسط إعصار تشابا، وفقا لوسائل الإعلام.



وأنقذت طواقم الإنقاذ حتى الآن ثلاثة من أفراد الطاقم من السفينة التي غرقت على بعد 300 كيلومتر إلى الغرب من المنطقة التي تطلق عليها الصين المنطقة الإدارية الخاصة. وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أنه لم يتضح بعد مصير الـ 27 شخصا المتبقين.



وجاء في التقرير أن السفينة التي تحمل علم الصين تحمل اسم "فوجينيج 001" وأشار أنها أطلقت استغاثة صباح اليوم السبت بينما هب الإعصار.



وأظهرت لقطات فيديو لعملية الإنقاذ أحد أفراد الطاقم وهو يتم انتشاله بحبل إلى مروحية بينما غرقت السفينة أسفله. وتعطلت عمليات الإنقاذ بسبب الأمواج التي بلغ ارتفاعها 10 أمتار وانخفاض مستوى الرؤية لأقل من 500 متر.