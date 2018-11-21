سويسرا تسمح بالزواج بين المثليين

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أصبحت سويسرا واحدة من آخر الدول بغرب أوروبا التي تسمح بالمساواة في الزواج يوم الجمعة، حيث سمحت أخيرا بالزواج بين شخصين من نفس الجنس.

وعقدت أكثر من 20 من مراسم الزواج في زيوريخ في اليوم الأول فقط.

وكان من بين الأزواج الجدد، شركاء كانوا بالفعل في شراكة مدنية ويرغبون في الحصول على وضع زوجين.

وسبق أن دفع معارضو تغيير القانون لإجراء استفتاء بشأن هذه القضية في سبتمبر، وكانت النتيجة تأييد 64.1% لـ"الزواج للجميع".

وأصدر مكتب البريد السويسري طابعا تذكاريا بهذه المناسبة، أظهر 30 بالونا مربوطة معا لتشكل قلبا بألوان قوس قزح تحلق في السماء وكتب عليها كلمة "نعم" بكل اللغات الأربع الرسمية في سويسرا.