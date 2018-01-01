أكدت العداءة المصرية بسنت حميدة، صاحبة ذهبية دورة الألعاب البحر المتوسط، على سعادتها الكبيرة بعد الفوز بالميدالية في البطولة خلال الأيام الماضية.

وقالت بسنت في تصريحاتها التلفزيونية: «قبل الأولمبياد تعرضت لإصابة أبعدتني لمدة ثلاثة أشهر، وكنت أتعالج في هذه الفترة ليس على المستوى الطبي فقط، ولكن على المستوى النفسي أيضًا، لأنني أصبت باكتئاب تام خلال هذه الفترة، وقبل بطولة إفريقيا أيضًا تعرضت لإصابة لمدة شهر، وهذه المرة تذكرت ما حدث في الأولمبياد".

وأضافت: «في دورة ألعاب البحر المتوسط في عام 2018، حصلت على المركز السادس، ووقتها صعدت للمدرجات وشاهدت تتويج اللاعبين واللاعبات، وكنت أبكي، لأنني كنت أريد الفوز بميدالية ورفع اسم مصر».

وواصلت: «اللعبة ليست مجرد جري فقط، ولكنها تعتمد على اللياقة البدنية والأداء الحركي، والأمر ليس مقتصر على التدريب فقط، لكنه أيضًا دراسة، لأنه يجب متابعة الأبحاث الجديدة والتكنولوجيا في اللعبة».

وواصلت: «كنت قادمة إلى البطولة وعيني على الذهب، وشاركت في أكثر من مباراة قوية قبل دوري الألعاب، ولعبت مع أول عالم وأول أولمبياد، حتى اتمكن من المنافسة بقوة، حلمي كان الذهب، كنت متوقعة ميدالية ولكن الذهب شيء عزيز على قلبي».

وأتمت: «سألعب اليوم سباق 200 متر، وغدا النهائي، وأوعد الجماهير المصري بميدالية ثانية».