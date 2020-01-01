الوكرة القطري يجدد عقد المحترف الأنجولي جاسينتو دالا

أعلن نادي الوكرة القطري رسميا عن تجديد عقد محترفه الأنجولي جاسينتو دالا، لمدة ثلاثة مواسم تنتهي في صيف عام 2025.

وذكر النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن المهاجم الأنجولي سيكون مع الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي 2024 - 2025، بعد تقديمه مستوى فنيا مميزا في الموسم الماضي، حيث حصل الفريق في أعقابه على المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وفي السياق ذاته، قرر النادي انطلاق معسكره التحضيري للموسم الرياضي الجديد بمدينة بولو التركية في الفترة من العاشر من يوليو الجاري وحتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، حيث سيخوض عددا من المباريات الودية على هامش المعسكر.

يذكر أن الوكرة سيبدأ في الثالث من أغسطس المقبل منافسات الدوري القطري بمواجهة الدحيل على أرضية إستاد الجنوب المونديالي.