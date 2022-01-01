ضبط 49 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 53 الف حكم خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 49 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 49 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 3 بنادق آلية، و11 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و32 فرد محلي، و35 طلقة مختلفة الأعيرة، و140 قطعة سلاح أبيض.

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 53 ألف حكم قضائي متنوع.

كما ضبطت 106 قضايا مخدرات بإجمالي مضبوطات 22 كيلو مخدرات، و19 متهما ومراقبا هاربا، و15 متهم بالبلطجة، و284 دراجة نارية مخالفة، و26 ألف مخالفة مرورية.

كما تمكنت القوات من فحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 10 منهم.