مقتل شرطي سوري بنيران مسلحين في ريف درعا

قتل مسلحون مجهولون شرطيا سوريا من قوى الأمن الداخلي بالرصاص في بلدة خربة غزالة بريف درعا الشمالي الشرقي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت عن قائد شرطة محافظة درعا العميد زياد المحمد قوله، إن مسلحين ملثمين على دراجة نارية أطلقوا النار على عنصر شرطة من مرتبات ناحية خربة غزالة أثناء ذهابه إلى عمله بالقرب من دوار المقبرة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بمقتل مسلح من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وإصابة آخرين في ريف الرقة الشرقي.

وقالت المصادر إن "هجوماً بالأسلحة الرشاشة نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية تقل عدداً من مسلحي ميليشيا(قسد)على طريق المنخر شرق الرقة، ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وأشارت إلى أن "مجموعة مسلحة تابعة لـ(قسد)، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، شنت حملة مداهمات داخل بلدة الكرامة شرق مدينة الرقة، واختطفت على إثرها عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الخوف والذعر في صفوف أهالي البلدة".