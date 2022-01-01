ختام عروض «الذئب العطوف» في الحديقة الثقافية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عروض المسرحية الكوميدية الاستعراضية للأطفال "الذئب العطوف"، والتي قدمتها فرقة قصر ثقافة المطرية على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

العرض تأليف سحر الشامى، أشعار أيمن حافظ، ألحان وتوزيع موسيقى عبد الله رجال، استعراضات حسن محمد، مخرج مساعد عماد صابر إخراج مى عبد الرازق وبطولة سامح صبري، حسن محمد، أنس عبد الرؤوف، بسملة محمد، جنى محمد، محمد جمال، عبد الرحمن محمد، زياد سامح، أسماء عوض، محمد أبو المجد، حنين سعيد، فريدة أحمد، ملك أسامة، عماد عصام، أحمد الدسوقي، غرام ياسر.

تدور أحداث العرض في إطار كوميدي غنائي استعراضي للدعوة إلى نشر روح التسامح والعطف بين كل مخلوقات الأرض.

حضور العرض لجنة المشاهدة المكونة من حمدي حسين المخرج المسرحي، ونهلة مرسي مهندسة الديكور، وعمرو حمزة المخرج المسرحي لعروض الطفل، والمؤلف عبده الزراع وأسماء صبري مديرة قصر ثقافة المطرية.