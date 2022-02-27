الحكومة البريطانية تخفف اللوائح لمنع إلغاء الرحلات في اللحظة الأخيرة

رحبت شركة الطيران البريطانية بريتش إير ويز ومطار هيثرو بإجراءات أدخلتها الحكومة البريطانية لمساعدة شركات الطيران في الحيلولة دون إلغاء الرحلات في اللحظة الأخيرة بحلول الصيف.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا أن اللوائح الحكومية سوف تسمح بـ"عفو" لمرة واحدة بشأن إذن الهبوط والإقلاع في المطار، ما يمكن شركات الطيران من التخطيط بشكل مسبق وتقديم جدول صيفي أكثر واقعية بهدف تقليل الاضطرابات في المطارات.



وسوف تتمكن شركات الطيران من إلغاء الرحلات بدون أن تتعرض لغرامة لعدم استخدام إذن الهبوط والإقلاع، ولكن يجب أن ينتهوا من جداولهم الصيفية بحلول الجمعة المقبلة.



ويفهم ضمنيا أن الرحلات الجوية التي تُلغى أو تُرفع من جداول شركات الطيران بعد مهلة الجمعة المقبلة لا تقع تحت عفو إذن الهبوط والإقلاع.



يستخدم إذن الهبوط والإقلاع لإدارة السعة في المطارات الأكثر ازدحاما ما يعطي شركات الطيران الإذن بالإقلاع أو الهبوط في مطار محدد ووقت محدد ويوم محدد.