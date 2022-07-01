موسم جدة يستقطب 6 ملايين زائر خلال شهرين

استقطب موسم جدة في نسخته الثانية أكثر من 6 ملايين زائر خلال شهرين محققا العديد من الفرص والعوائد الاقتصادية للشركات والأسر المنتجة، والشباب والفتيات، قابلها توفير 74 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي، ومشاركة 519 شركة محلية وعالمية في فعالياته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الموسم أسهم في إنعاش قطاعات الإيواء والتجزئة وطاعم والطيران والنقل الترددي والخدمات اللوجستية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أثبت الموسم بالأرقام والإحصاءات الصادرة مؤخراً أن مدينة جدة تعتبر من أهم المدن السياحية في المملكة؛ لما تحتويه من تنوع ثقافي واقتصادي وسياحي غني، وأصبحت وجهة سياحية واقتصادية عالمية.

وأسهم موسم جدة - الذي اختتمت فعالياته اليوم - في تحقيق عوائد مجزية للمتاجر والمطاعم ومحال الهدايا والألعاب ورواد الأعمال وغيرها من القطاعات، والأفراد الذين شاركوا في الموسم، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وعززت فعاليات الموسم مكانة جدة على خارطة الاقتصاد والسياحة، بالاستفادة من الخبرات وتعظيم الممكنات وإتاحتها أمام الرواد والمبادرين والأسر المنتجة، وإيجاد روح المنافسة وخلق الفرص للوظائف الموسمية. كما أسهم موسم جدة في تطوير صناعة الترفيه في المملكة؛ لتصبح مركزاً دولياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، واستقطاب العديد من السياح والزوار بما يشجع القطاع الخاص للاستثمار في الترفيه والسياحة، والدخول في هذه الصناعة الواعدة.