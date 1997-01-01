شهد حفل أوركسترا بيت العود الخرطوم السودانية الذي أقيم تحت قيادة الموسيقار أحمد شمة، في دار الأوبرا المصرية، مساء أمس، حضورًا جماهيريًا كبيرًا.



وخلال الحفل وجه الجمهور تحية خاصة للموسيقار، ومؤسس بيت العود نصير شمة، والذي بدوره قدم الشكر لهم على حرصهم على التواجد.



وحرص عدد من الدبلوماسيين العرب والأفارقة على الحضور ، كذلك تواجد عدد من الشخصيات الإعلامية من بينهم ألبرت شفيق رئيس قنوات ON، محمد خضر رئيس شبكة قنوات Cbc

ومن الإعلاميين عمرو عبد الحميد، نانسي نور، ندى رضا، أسماء يوسف، رجائي رمزي، محمد عبده بدوي، محمد الشاذلي، إيمان عز الدين، هبة الغمراوي، وهاجر جميل.



وقدمت الأوركسترا خلال الحفل 12 مقطوعة موسيقية وهي: أحب مكان، عزه في هواك، الطريق إلى شقلاوة، أسمر جميل، النوبة، حلاة بلدي، ألف ليلة وليلة، نهر الجور، رقصة هنكاريا، الأيام الخالدة، ملتقى النيلين، تراث.



ومن المقرر أن تقيم أوركسترا بيت العود السوداني حفلا آخر غدا الأحد في الأسكندرية على مسرح سيد درويش في الأوبرا.



بيت العود هو مشروع ثقافي فني، قام بتأسيسه الموسيقار العالمي نصير شمه والذي يقوم بتأسيس بيوت عود في مختلف البلدان، تعمل على تعليم الأسس العلمية في دراسة آلة العود وبعض الآلات الوترية الأخرى، وخلق مناخ ثقافي لتطوير الموسيقى المحلية وتبادل الخبرات الموسيقية والفنية، خاصة الفئات الشابة.



تم افتتاح أول بيت عود في القاهرة عام 1997. تلاه بيت العود في إمارة أبوظبي عام 2008. وفي عام 2010 تم افتتاح بيت العود الثالث في مدينة الإسكندرية.



أما في عام 2018، افتتح نصير شمه بيت العود الرابع في عاصمة بلاده، بغداد.



ثم كان آخر بيوت العود التي تم افتتاحها هو بيت العود- الخرطوم، والذي قام بتأسيسه عام 2020 بدعم كامل من منتدى دال الثقافي.