إمارة دبي تحث السكان على ترشيد استهلاكهم من الكهرباء والمياه

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حثّت السلطات في إمارة دبي بدولة الإمارات، المواطنين على ترشيد استهلاكهم من الكهرباء والمياه وخاصة خلال فترة الصيف.

ودعت هيئة كهرباء ومياه دبي، المواطنين للاستفادة من خدماتها الذكية لإدارة استهلاكهم بصورة أكثر كفاءة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ونصحت الهيئة، باستبدال مكيفات الهواء القديمة بأجهزة حديثة موفرة للطاقة وضبط درجة تبريد المكيف عند 24 درجة مئوية وهي درجة حرارة مناسبة لجسم الإنسان وتشعره بالراحة.

وأوصت بتنظيف مرشحات مكيف الهواء (الفلتر) بشكل دوري لتعزيز كفاءة الجهاز وكذلك إحكام غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد للخارج.

وأكدت أيضا أهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة واستخدم المؤقت الزمني أو أجهزة استشعار الحركة للتحكم بالمصابيح حيثما أمكن.

كما نصحت بتغطية أحواض السباحة وكذلك ري المزروعات في حديقة المنزل قبل 8 صباحا أو بعد 6 مساء لتقليل أو تجنب تبخر المياه خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.