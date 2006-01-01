ارتفاع العجز التجاري التركي بواقع 143% في النصف الأول من 2022

أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة التجارة التركية، أن العجز التجاري اتسع إلى 51.4 مليار دولار في النصف الأول من العام.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، جاء العجز الذي ارتفع بواقع 143% عن نفس الفترة العام السابق، مدفوعا بتكاليف استيراد الطاقة بالإضافة إلى تراجع قيمة الليرة.

وأوضحت البيانات الأولية تلتي نشرتها وزارة التجارة اليوم السبت، أن الصادرات ارتفعت بواقع 19% تقريبا لتصل إلى 23.4 مليار دولار في يونيو، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 40% إلى 31.6 مليار دولار.

وارتفع العجز التجاري في شهر يونيو بواقع 184% مقارنة بعام سابق ليصل إلى 8.16 مليار دولار. وهذا يأتي عقب تسجيل عجز شهري قياسي بنسبة 10.6% في مايو الماضي.

تراجعت قيمة الليرة التركية بواقع 20% أمام الدولار في الفترة يناير – يونيو العام الجاري، ما يمثل أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة التي ترصدها بلومبرج.