سجلت هونج كونج 2227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، طبقا لبيان صدر بعد ظهر اليوم.

وذكرت صحيفة "ستاندرد" التي تصدر في هونج كونج اليوم، أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 714 حالة إصابة، تم تأكيدها من خلال اختبارات "بي.سي.آر" و1370 من خلال نتائج إيجابية لاختبار المستضد السريع (آر.إيه.تي)، وحالات الإصابة الـ143 الباقية واردة من الخارج.

وذكر مركز حماية الصحة أن إجمالي الحصيلة الرسمية لإصابات الموجة الخامسة من فيروس كورونا، تبلغ الآن مليونا و237 ألفا و711 حالة.

كما سجلت المدينة ثلاث حالات وفاة جديدة، لتبلغ حصيلة الوفيات في الموجة الخامسة 9192.

كما حظرت السلطات الصحية أيضا هبوط طائرات الركاب في هونج كونج من إسطنبول، التابعة للخطوط الجوية التركية لمدة 5 أيام من غد الأحد حتى الخميس المقبل.

وتم فرض الحظر، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة عدد من الركاب في الرحلة رقم "تي.كيه 070" قادمين من إسطنبول في 30 يونيو الماضي بفيروس كورونا.