الداخلية التونسية: تفكيك خلية تكفيرية بصفاقس وإحباط مخططها للسطو المسلح على أحد البنوك

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تمكنها من كشف وتفكيك خلية تكفيرية ناشطة بولاية صفاقس وإحباط مخططها للسطو المسلح على أحد البنوك.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه تم إعداد كمين محكم أسفر عن إيقاف عناصر الخليّة التي تضم 3 أشخاص، مشيرة إلى أنه بالتحقيق معهم، اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري والجهادي واستباحة أموال "غير المسلمين".

وأضافت أن العناصر التكفيرية اعترفت باعتزامها السّطو على أحد الفروع البنكيّة، تزامنًا مع عملية تزويده بالسيولة، بعد إعداد مخطط مُحكم بلغ مراحله الأخيرة، من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري (بندقيّة صيد) لاستغلالها في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن.