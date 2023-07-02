 وفاة نجمة المسلسلات التلفزيونية البريطانية ميج جونسون عن 86 عاما - بوابة الشروق
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وفاة نجمة المسلسلات التلفزيونية البريطانية ميج جونسون عن 86 عاما

د ب أ
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:47 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:47 م
توفيت نجمة المسلسلات التلفزيونية البريطانية ميج جونسون، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناتها من الخرف "على مدار الأعوام القليلة الماضية"، بحسب ما تم تأكيده ونقلته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأحد.

وتم إعلان وفاة جونسون "الطيبة والرائعة"، التي بدأت تجسيد دور "بيرل ليدربانكس" في مسلسل "إميرديل" التلفزيوني الدرامي منذ عام 2003، في بيان مشترك صدر عن عائلتها ووكالة "جورج بيتس أسوشيتس" وبرنامج "آي تي في".

وجاء في البيان: "نعلن ببالغ الحزن، وفاة الممثلة ميج جونسون بسلام مساء أمس محاطة بأسرتها.. لقد كانت ميج سيدة طيبة ورائعة ومليئة بالدفء، ودائما ما كان هناك بريق في عينيها".

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