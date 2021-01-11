وزير الثقافة الأسبق: مصر كانت خطوة الإخوان الأولى للانقضاض على المنطقة العربية

قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، إن وزارة الثقافة تعد الحصن المسؤول عن الحفاظ على روافد الشخصية والهوية المصرية والفن والأنشطة الإبداعية منذ أقدم العصور، والتي حاولت جماعة الإخوان الإرهابية تغييرها.



وأضاف خلال مداخلة متلفزة لبرنامج «من القاهرة» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر شاشة «سكاي نيوز عربية» مساء السبت، أن الجماعة المتطرفة استهدفت تحويل مسار الهوية المصرية إلى مسار آخر تحاول من خلاله فرض سيطرتها على الإقليم -وليس مصر وحسب- معقبا: «مصر كانت الخطوة للانقضاض على المنطقة العربية».



وذكر أن اعتصام المثقفين المصريين بديوان عام وزارة الثقافة عام 2013، على خلفية إقالة وزير الثقافة الإخواني للدكتورة إيناس عبد الدايم؛ لم يسع وحسب لإزاحة الوزير الإخواني- ولكن كان الانطلاقة لبدء الثورة وتغيير النظام من سلطة الجماعة التي أرادت أن تذهب بالدولة إلى غياهيب الجهل في العصور الوسطى.



وأشار إلى نجاح المثقفين في منع وزير الثقافة الإخواني من دخول مكتبه بالوزارة - ليس هذا فقط- ولكن ملاحقته ومطاردته في الشوارع والمطاعم التي حاول التخفي فيها عن الجميع، مضيفا: «المثقفون عندما رأوا انحراف مسار الثقافة إلى الطبيعة الهدامة المتطرفة التي ترتدي العمامات الأفغانية؛ انتفضوا لأنهم شاهدوا هوية الدولة على المحك».



ولفت إلى تحول الاعتصام آنذاك إلى كرنفال فني جذب العديد من مختلف طوائف الشعب المصري بالإضافة إلى النخبة المثقفة أمثال بهاء طاهر وسيد حجاب وغيرهم الكثير، مشيرا إلى إقامة المعتصمين مسرح أم مكتب الوزير على خلفية حديث مرسي عن فن الباليه في الإستاد مع أنصار جماعته حيث قدمت فرق فن الباليه عددًا من العروض على رأسها عرض زوربا أحد الفنون الكلاسيكية المهمة.



وأضاف أن الفن يلعب دورا في الرقي بالمشاعر والذوق المصري، موضحا أن الفن من شأنه معالجة الكثير من المشاكل والقضايا المجتمعية بشكل غير مباشر من خلال المسلسلات والأفلام والفن التشكيلي.