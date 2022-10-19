تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص تخصص في النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عبر الفيسبوك.



تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مواطن بتعرضه لواقعة نصب من قِبل شخص تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"؛ حال عرض الأخير آلات موسيقية للبيع على الصفحة الخاصة به مقابل مبلغ مالي؛ وإتفق معه على الالتقاء بدائرة القسم، وتحصل منه على مبلغ مالى كمقدم شراء الآلات إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم).



تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بممارسته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق صفحة عبر موقع "فيسبوك" يزعم خلالها عرض آلات موسيقية للبيع، وعلى إثر ذلك يقوم بالإتفاق مع المجنى عليهم على تحويل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات كمقدم شراء أو التقابل معهم بدائرة القسم، وأقر بإرتكابه 10 وقائع نصب بذات الأسلوب.