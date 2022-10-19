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انتظام صرف المقررات التموينية لشهر يوليو بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 10:38 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 10:38 م

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، انتظام عملية صرف المقررات التموينية لشهر يوليو الجاري للمواطنين، من منافذ التوزيع والمجمعات والبدالين التموينيين لليوم الثاني، خلال شهر يوليو.

وأوضح المحاسب علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في بيان له اليوم، أن الوزارة حرصت على توافر الأرصدة الكافية من السلع الأساسية، مثل السكر والزيت، والسلع الإضافية بكل المنافذ، وبالسعر الرسمي المدعم، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الغش والتدليس وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

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