 القوات الروسية تداهم موقعا محصنا للقوات الأوكرانية في دونباس - بوابة الشروق
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القوات الروسية تداهم موقعا محصنا للقوات الأوكرانية في دونباس

أ ش أ
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 12:59 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 12:59 ص

داهم اللواء 85 من المجموعة الجنوبية للقوات الروسية، موقعا محصنا لقوات كييف قرب بيلوجوروفكا في دونباس.

وأوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، التي أذاعت النبأ نقلا عن مقاتل روسي، لم تكشف عن هويته - أن "الكشافة" من اللواء 85 داهمت - على محور بيلوجوروفكا في دونباس - مركزا محصنا لقوات كييف الأسبوع الماضي، حيث حاولت القوات الأوكرانية جلب تعزيزات وقوات للإخلاء، إلا أن مدافع مجموعة "الجنوب" أحبطت مسعاها.

وأشارت القناة إلى أن العملية نجم عنها أيضا تدمير نقطتي إطلاق نار من طرف المدفعية والكشافة، التي قضت أيضا على طاقم مدفع رشاش وحوالي 20 من جنود المشاة.

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