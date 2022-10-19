دراسة ألمانية تكشف عن تفاوت كبير في مبالغ الرعاية الاجتماعية لطالبي اللجوء في أوروبا

كشفت دراسة ألمانية جديدة عن وجود تفاوت وفوارق كبيرة في حجم الرعاية الاجتماعية التي يتم دفعها لطالبي اللجوء في جميع أنحاء أوروبا.

ويحصل الأشخاص الذين يتقدمون بطلب اللجوء على حوالي 426 يورو (464 دولارا) شهريا في فرنسا و 425 يورو في النمسا و 410 يورو في ألمانيا.

وتدفع بريطانيا لطالبي اللجوء ما يعادل نحو 210 يورو، بينما تدفع السويد 180 يورو، واليونان مبلغا شهريا قدره 150 يورو، والمجر 60 يورو، وفقا للدراسة التي أجراها باحثو البوندستاج لمشرعي الاتحاد الاجتماعي المسيحي.

وتقارن الدراسة مبالغ الضمان الاجتماعي الأساسية التي تدفعها الحكومات للمواطنين والأجانب وما يقابلها من الحصول على الرعاية الصحية في تسع دول أوروبية.

وفي بداية الدراسة، لاحظ الباحثون أن المقارنة ذات مغزى فقط إلى حد معين بسبب اختلاف النظم الاجتماعية والتصنيف المختلف للمهاجرين.

ويشير دانيال تيم، المتخصص في هذا المجال، إلى أن ألمانيا تواصل دفع إعانات اجتماعية للأشخاص القادمين من الخارج الذين تم رفض طلباتهم، مما يعني أنهم ملزمون بمغادرة البلاد، وفقا لصحيفة فيلت أم زونتاج.

وفي الوقت نفسه، في فرنسا، يتم إيقاف المدفوعات لطالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم، ويتم دعوتهم إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.