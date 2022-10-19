مجموعة إعلامية تابعة لقائد فاجنر تنهي أعمالها في روسيا

أعلن مدير ‭‭‬‬‬موقع تابع لمجموعة إعلامية لرئيس شركة فاجنر شبه العسكرية الخاصة الروسية يفجيني بريجوجين إن المجموعة ستنهي أعمالها، وستغادر ساحة الإعلام في البلاد.

ويأتي ذلك في أعقاب تمرد قاده بريجوجين الأسبوع الماضي، والذي انتهى بعد اتفاق توسطت فيه بيلاروسيا، وبموجبه سمحت روسيا له بالعيش في المنفى هناك، فضلا عن عرض خيارات أمام قواته بالانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة الروسية أو العودة إلى ديارهم.

وانتهجت مجموعة "باتريوت ميديا"، التي كان من أبرز نوافذها موقع "ريا فان" الإخباري، سياسة تحريرية قومية مؤيدة بشدة للكرملين، بينما قدمت أيضا تغطية إيجابية لبريجوجين ومجموعة فاجنر، بحسب وكالة "رويترز".

وقال مدير موقع "ريا فان"، يفجيني زوباريف، في مقطع فيديو نُشر في وقت متأخر مساء أمس السبت، عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة: "أعلن قرارنا بالإغلاق ومغادرة ساحة الإعلام في البلاد"، دون ذكر سبب القرار.

من جانبها، أوردت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، يوم الجمعة، أن وكالة مراقبة الاتصالات الروسية حجبت وسائل الإعلام المرتبطة ببريجوجين، دون ذكر التفاصيل.

كما ذكرت وسائل إعلام روسية أن موسكو حلت مجموعة للتأثير تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أن بريجوجين استخدمها للتأثير على الرأي العام في دول أجنبية، منها الولايات المتحدة.

وأشاد زوباريف في الفيديو بسجل باتريوت ميديا، قائلا إنها دافعت عن بريجوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد انتقادات المعارضين للكرملين، مثل المعارض المسجون أليكسي نافالني.