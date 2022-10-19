مقتل شخصين وإصابة 29 في إطلاق نار بمدينة بالتيمور الأمريكية

قتل شخصان وأصيب 29 شخصًا في إطلاق نار على حفل جماعي بحي بروكلين في مدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الأحد.

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، وقع إطلاق النار في حي 800 من شارع جريتنا في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وقالت الشرطة إن بين الجرحى – الذين نقلوا إلى مستشفيات المدينة - ثلاثة في حالة حرجة، لافتة إلى أن «المشتبه به في إطلاق النار بالمدينة ليس رهن الاحتجاز وعملية التعرف عليه جارية».

وأفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، أن الحادث وقع خلال تجمع أكثر من 100 شخص في حفل يسمى «يوم بروكلين».

وأشار إلى أن «الحفل كان ينظم في حي بروكلين هومز، الواقع يقع في المنطقة الجنوبية من المدينة».

وذكر أن مسلحًا مجهولًا شرع في إطلاق النار عشوائيًا، فيما سمع شهود عيان إطلاق ما بين 20 و30 طلقة نارية.

وأوضح أن الشرطة نقلت عشرة أشخاص إلى المستشفيات، وتوجه 19 آخرون بأنفسهم لتلقي العلاج، قائلًا إن الشرطة تعتزم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إضافية، في وقت لاحق من الأحد.