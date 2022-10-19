وائل رياض: نفذنا ما تعاهدنا عليه في المنتخب الأولمبي

أكد وائل رياض، المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي أن حجز صدارة المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا بمثابة تنفيذ لتعهد سابق.

وكتب وائل رياض عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد والشكر لله، عندما جعلتنا القرعة على رأس المجموعة الثانية لأننا نحمل اللقب، تعاهدنا أن نظل على رأس المجموعة بعد انتهاء دور المجموعات، وهذا ما حدث الحمد لله، وتصدرنا المجموعة".

وأتم وائل رياض قائلًا: "الخطوة القادمة بإذن الله هي التأهل للأولمبياد من خلال الفوز في نصف النهائي أمام فريق غينيا المنظم المجتهد.. دعواتكم يا مصريين".

ويواجه المنتخب الأوليمبي نظيره غينيا في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء، بإستاد ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب.

ويتأهل إلى أولمبياد باريس مباشرة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث في بطولة كأس إفريقيا تحت 23 عامًا الجارية في المغرب، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتغلب منتخب مصر على نظيره الجابون بهدفين دون رد سجلهما محمود صابر في الدقيقة 82 من خارج منطقة الجزاء، وأسامة فيصل في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، وذلك في المباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت، بملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة، ليتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وبذلك الفوز، حسم منتخب مصر صدارة مجموعته في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد باريس برصيد 7 نقاط، إثر تعادله من قبل مع النيجر سلبيًا، ثم الفوز على مالي بهدف نظيف، فيما تأهل الأخير وصيفًا، وودّع كل من الجابون والنيجر البطولة من الدور الأول.