وصول ركاب الطائرات الكورية الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري إلى 84% من مستويات قبل الجائحة

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، أن نسبة الركاب في كوريا الجنوبية الذين يستخدمون شركات النقل الجوي التي تحمل العلم الكوري وصلت إلى حوالي 84% من مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان صحفي إنه في الفترة من يناير إلى يونيو، بلغ عدد الركاب على الطرق الجوية المحلية والدولية 53.39 مليونا، أو 83.9% من العدد المعلن عنه في نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ عدد الركاب على الطرق الداخلية 32.7 مليونا أو61.4% من الإجمالي، بزيادة 1.2% عما كان عليه قبل 4 سنوات.

بالنسبة إلى شركات النقل، كان الانتعاش أسرع بين شركات الطيران منخفضة التكلفة مثل شركات جين إير، وجيجو إير، و بوسان إير، وإير سول، و إيستر جيت، وتي واي إير، مقارنة بشركتي الدولة للنقل كاملة الخدمات - شركة الخطوط الجوية الكورية وآسيانا إيرلاينز - حيث تقوم الشركات ذات المسؤولية المحدودة بتشغيل المزيد من المسارات القصيرة إلى اليابان وجنوب شرق آسيا، والتي ارتفع الطلب على السفر عليها.

في الأشهر الستة الأولى من العام، بلغ عدد المسافرين على الخطوط الجوية الكورية 12.28 مليون مسافر، أو 69.8% من العدد المسجل في الفترة نفسها من عام 2019، بينما بلغ عدد المسافرين على خطوط آسيانا 9 ملايين مسافر، أو 68% من حصيلة الفترة نفسها لعام 2019.

وقفز عدد ركاب شركة تي واي بنسبة 30% إلى 7.28 مليون ، وزاد عدد ركاب شركة جين إير بنسبة 14% عن عام 2019.

علاوة على ذلك، وصلت شحنات الشحن الجوي لشركات النقل الجوي المحلية إلى 1.4 مليون طن، تمثل نسبة 91.2% من الحجم المسجل قبل أربع سنوات، استحوذت الخطوط الجوية الكورية على 54% منه.