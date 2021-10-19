مصرع طالب وإصابة 8 أشخاص في حادث مروري بصحراوي المنيا

توفي طالب في حادث مروع على الطريق الصحراوي الغربي في المنيا، أثناء عودته من حفل زفاف ابن عمه في القاهرة، وأصيب في نفس الحادث شقيقه وشقيقته ووالده وعمه وزوجته.

وشيع المئات من أهالي قرية زهرة التابعة لمركز المنيا جنازته، حيث كان محبوبًا من الجميع، متدينًا وبمارس لعبة كرة القدم، وكان يقدم خدماته للجميع ولا يتأخر عن مساعدة الغير.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة.

وأصيبت عائلة مكونة من 8 أشخاص توفي بينهم طالب بمعهد التمريض بالبيهو، مركز سمالوط ويقيم بقرية زهرة، مركز المنيا، كما أصيب كلا من شقيقه عمر وشقيقته ندا طفلة عمرها 7 سنوات، بالإضافة إلي والده وعمه وزوجته وابنيهما.



وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي المنيا العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة الطالب.