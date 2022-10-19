حسام عبدالغفار: نحو مليون مستفيد من مبادرة 100 يوم صحة في 6 أيام فقط

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، واصلت تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، إنّ نحو مليون مواطن استفادوا من المبادرة خلال ستة أيام فقط، منذ إطلاقها في 25 يونيو الماضي.



وأوضح أنّ هناك 62 قافلة قدّمت خدماتها لـ16 ألف مواطن خلال الأيام الستة الماضية، قائلا إن أكثر من 221 ألف مواطن حصلوا على خدمات توعوية ووقائية عبر فرق التواصل المجتمعي بمختلف المحافظات.



وذكر أنّ المبادرة تُقدم مختلف الخدمات الصحية والمبادرات الرئاسية من خلال القوافل والعيادات المتنقلة، بجانب وحدات الرعاية الأساسية ووحدات تنظيم الأسرة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.



وأكد أن فرق التواصل المجتمعي تنتشر في أماكن التجمعات مثل المولات، بجانب الانتشار بالحدائق والمتنزهات والشواطئ في فترات الأعياد؛ للتوعية بالأمراض غير السارية مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والبدانة، مع التأكيد على ضرورة التغذية الصحية.



ونوه بأنّ مبادرة 100 يوم صحة تستهدف المواطنين من مختلف الشرائح العمرية، بدءا من الرعاية بالجنين والعناية بالأم الحامل، وصولا إلى الكشف على كبار السن، مؤكدا تقديم دعم نفسي لمواجهة أي اضطرابات نفسية مثل التوحد أو فرط الحركة أو الاكتئاب أو الانفعال الزائد.