شوط أول سلبي بين الأهلي وفيوتشر بطله تقنية الفيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفيوتشر المقامة حاليًا على ملعب ستاد السلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري، بالتعادل السلبي.

وتصدر "الفار" المشهد في الشوط الأول من مباراة الأهلي وفيوتشر بعدما ظهر في لقطتين هما الأبرز خلال هذا الشوط، حيث أكد قرار حامل الراية في هدف فيوتشر الملغي الذي أحرزه أحمد رفعت، كما أوضح عدم صحة هدف الأهلي الذي أحرزه ياسر إبراهيم.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد قندوسي.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل فيوتشر أمام الأهلي اليوم في الدوري..

- حراسة المرمى: محمود جنش. - خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، علي الفيل، طارق طه، باسم علي. - خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، محمد فاروق.

- خط الهجوم: أحمد رفعت، أحمد عاطف، غنام محمد.