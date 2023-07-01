منتخب جوادلوب يفوز على كوبا في الكأس الذهبية

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فاز منتخب جوادلوب على نظيره كوبا 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما صباح الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة الكأس الذهبية لكرة القدم لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والتي شهدت أيضا تعادل كندا وجواتيمالا سلبيًا.

وسجل أهداف جوادلوب ماتياس فايتون (هدفين) في الدقيقتين 13 و43 وأنجي فريدي بلوماين في الدقيقة 41 وأنتوني بارون في الدقيقة 50، فيما سجل هدف كوبا أريشيل هيرنانديز في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد ألداير رويز لاعب منتخب كوبا في الدقيقة 88.

ورفع منتخب جوادلوب رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب وظل منتخب كوبا بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب كندا مع جواتيمالا سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث فيما رفع الثاني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني.