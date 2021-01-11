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اليوم.. عمرو الليثي يستضيف أول فنان فوتوغرافي كفيف في العالم

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:27 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:27 ص

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي سفيرا من سفراء الأغنية الشعبية النجمة فاطمة عيد وزوجها شفيق الشايب، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة.

وتكشف أسرار خاصة عن حياتها الفنية والمهنية والخاصة وتكشف عن رأيها في أهم ٥ مطربين في الأغنية الشعبية في مصر وعلاقة الحب والزواج ومسيرة حياة بينها وبين زوجها، وتغني باقة من أجمل أغانيها.

وفي نفس الحلقة يستضيف عمرو: أول فنان فوتوغرافي كفيف في العالم " نزية " ويتحدث عن هذه المهنة الفنية وكيف أحبها وتعلق بها وكيف احترفها واصبح متفردًا في هذا المجال وكيفية اعتماده على السمع.

 

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