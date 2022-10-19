 الرئيس المكسيكي يحتفل بالذكرى الخامسة لفوزه في الانتخابات - بوابة الشروق
الأحد 2 يوليه 2023 12:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

الرئيس المكسيكي يحتفل بالذكرى الخامسة لفوزه في الانتخابات

(د ب ا)
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 11:20 ص
احتشد الآلاف من أنصار الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور للاحتفال بالذكرى الخامسة لفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أنصار الرئيس احتشدوا في ميدان زوكالو في وسط مدينة مكسيكو سيتي، الذي يتسع لأكثر من 100 ألف شخص، من أجل سماع خطابه أمس السبت.

وأحاط بالرئيس أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء الكونجرس ومحافظين من حزبه مورينا.

وتحدث الرئيس عن إنجازته بصفته رئيسا للبلاد، كما أشار إلى معركته ضد الفساد، ومشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل قطار مايا.

وأضاف أن الحكومة تعتزم أن تجعل المكسيك تعتمد على نفسها فيما يتعلق بالوقود وتوقف الاستيراد خلال العام المقبل.

كما أشار الرئيس إلى قوة العملة المحلية أمام الدولار، وقدرة حكومته على السيطرة على التضخم.

وقال اندريس مانويل "حكومتنا أقوى من ذي قبل".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك